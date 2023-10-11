Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır?
Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER) halka arzında talep toplama işlemleri 10 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Dofer Yapı Malzemeleri, 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanan Dofer Yapı Malzemeleri 17 milyon adet lot dağıtacak. Peki, "Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Dofer Yapı halka arz tarihleri...
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 10-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar gözünü, Dofer Yapı halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve lot dağıtım miktarına çevirdi. Dofer Yapı Malzemeleri'nin, halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak açıklandı. Peki, "Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...
DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında talep toplayacak.
DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzı hisse fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
DOFER YAPI MALZEMELERİ KAÇ LOT VERİR?
Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak belirlendi. Dofer Yapı halka arzda toplamda 17 milyon adet lot dağıtılacak.
Satılan payların tamamı eşit dağılacak olup olası talebe göre dağıtılması öngörülen pay miktar tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 9 lot (154 TL)
2,3 milyon katılımcı: 8 lot (137 TL)
2,5 milyon katılımcı: 7 lot (120 TL)
2,8 milyon katılımcı: 6 lot (103 TL)
3,3 milyon katılımcı: 5 lot (86 TL)
3,8 milyon katılımcı: 4 lot (68 TL)
DOFER YAPI MALZEMELERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Dofer Yapı Malzemeleri, katılım endeksine uygun olarak DOFER BİST koduyla Ana Pazar'da işlem görecek.
DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin üstlendiği Dofer Yapı Malzemeleri halka arz hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden alınabilecek.