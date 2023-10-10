Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır, hisse fiyatı ne kadar?

Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır, hisse fiyatı ne kadar?

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Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 10-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar gözünü, Dofer Yapı halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve lot dağıtım miktarına çevirdi. Dofer Yapı Malzemeleri'nin, halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak açıklandı. Peki, "Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Dofer Yapı Malzemeleri nasıl alınır, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...