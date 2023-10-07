Dofer Yapı halka arz oluyor! 2023 Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

Dofer Yapı halka arz oluyor! 2023 Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

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Sermaye Piyasası Kurulu Dofer Yapı Malzemeleri halka arzına onay verdi. Toplamda 17 milyon adet lot dağıtım yapması beklenen Dofer Yapı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, "Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Dofer Yapı Malzemeleri hisse fiyatı ne kadar?" İşte 'DOFER' Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Dofer Yapı halka arzı hakkın tüm ayrıntılar...