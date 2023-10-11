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        Haberler Gündem Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçları açıklandı! Dofer Yapı kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçları açıklandı! Dofer Yapı kaç lot verdi?

        Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçları açıklandı. Dofer Yapı talep toplama işlemleri hatırlanacağı üzere 10-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım miktarını gündemine aldı. İşte 'DOFER' BİST koduyla Ana Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:19
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        Dofer Yapı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayısı ve hissenin işlem göreceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Dofer Yapı Malzemeleri halka arzında sonuçlar açıklanırken, yatırımcılara lot dağıtımı aracı kurumlar tarafından yapıldı. Peki, "Dofer Yapı kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Dofer halka arzı lot dağıtım sayıları...

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        DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında talep topladı.

        3

        DOFER YAPI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        10-11 Ekim tarihleri arasında talep toplayan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzında yatırımcılara kişi başı 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı.

        4

        DOFER YAPI HALKA ARZI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Dofer Yapı Malzemeleri önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzı hisse fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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