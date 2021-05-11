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Doğa harikası Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü

Türkiye'nin "saklı güzellikleri" arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, mayısta yağan karla beyaza büründü.

Doğa harikası Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü
AA

Artvin'in yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı da yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin "saklı güzellikleri" arasında gösterilen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan tam kapanma süreciyle sessizliğe bürünen tabiat parkında, karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı yol güzergahında pansiyon işletmeciliği yapan Yunus Kara, AA muhabirine, havanın birkaç haftadır çok güzel olduğunu, doğanın tamamen yeşerdiğini belirterek, karın kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.

Karagöl'ün hemen üst kısmında bulunan Kılaskur Yaylası'nda kar kalınlığının 20 santimetreye çıktığını belirten Kara, yemyeşil doğayla karın bütünleşmesinin çok güzel görüntüler oluşturduğunu ifade etti.

Kara, tabiat parkındaki görüntünün de muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Doğa gelinliğini giymiş, süslenmiş gibi ama pandemi nedeniyle insanlar gelemiyor. Bu zamanlarda insanlar akın akın buraya gelirdi. Tam kapanma olduğu için bu sene sakin. Biz de doğadaki görsel şöleni fotoğraflayarak müşterilerimizle paylaşacağız." dedi.

Bölgede yaşayan Küçük Keskin de "Keşke salgın olmasaydı da insanlar buraya gelip mayısta kar yağdığını görseydi. Kar yağdı, Karagöl gelin gibi süslendi. Şelalelerimiz, derelerimiz coşkun akıyor. Doğa çok güzel ama salgın nedeniyle insanlar gelip göremiyor. Buna üzülüyorum." ifadesini kullandı.

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