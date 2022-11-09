Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğa ile Fatih arasında gerilimin yükseldiği tanıtımda Doğa’nın gelinlik provasında iki ailenin birbiriyle zıt düşünceleri dikkat çekiyor. Kıvılcım çocuklarının babası Kayhan’ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken, düğünde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ikinci bölümünde; Kıvılcım, Fatih’in ailesinin evindeki akşam yemeğine katıldı. Hamile olan Doğa’nın, annesine okulunu donduracağını söylemesi üzerine yemek masasında soğuk rüzgarlar esti. Kızının kararına karşı çıkan Kıvılcım ve Abdullah’ın arasında geçen gergin diyalog bölüme damga vurdu. İki aile arasındaki yaşam ve düşünce farklılıklarının su yüzüne çıktığı bölümün final sahnesinde ise Kıvılcım, arkadaşı Fatma ile çıktığı akşam yemeğinin bir buluşma olduğunu öğrendi. Buluşmaya gelen kişinin de Ömer olması her iki taraf için büyük bir sürpriz oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!