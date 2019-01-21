Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'in yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Rutkay'ın paylaşımı kısa sürede 100 bin kişi tarafından izlendi.