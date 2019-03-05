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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en ağır geçtiği illerden Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yer alan ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen Aşağı Toklu Şelalesi, doğa sporcularının ilgi odağı oldu.
AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Aşağı Toklu köyündeki kışın dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donup metrelerce buz sarkıtları oluşan şelale, son dönemde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki doğa sporcularının gözdesi haline geldi.
Özellikle dağcılık ve kış sporları için tercih edilen şelale, tırmanış imkanları başta olmak üzere buz kalitesiyle ekstrem doğa sporcularının taleplerine karşılık veriyor.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklığı, 2100 metrelik rakımı, kolay ulaşım sağlayan yürüyüş yolu ve 12 metrelik yüksekliğiyle dikkati çeken Aşağı Toklu Şelalesi, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor.
"HARİKA BİR BUZUL TIRMANIŞ ALANI"
Doğal güzelliği ile misafirlerini cezbeden şelalede buz tırmanışı yapmak için Iğdır'dan gelen İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) Başkanı Ümit Sönmez, yaptığı açıklamada, şelalenin buzul tırmanışı için oldukça uygun olduğunu söyledi.
Dağcılar olarak bölgede birçok buzula tırmandıklarını belirten Sönmez, "Bölgede dağcılık, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü yapmaktayız. Bunun yanı sıra böylesine güzel buzulların oluştuğu şelalelere tırmanıyoruz. Bu şelale zamanla birçok buzul tırmanışçısı tarafından tercih edilecektir" dedi.
Şelalenin bulunduğu alanın kolay ulaşılmasının önemli olduğunu aktaran Sönmez, "Keyifli bir parkur, bu bölgede olabildiğince, hava şartlarının bize imkan verdiğince dağcılık sporunu yapmaya çalışıyoruz. Bu şelale son zamanlarda adından bahsettirmeye başladı. Biz de bu şelaleye bir tırmanış yapmak istedik ve iyi ki yaptık. Harika bir buzul tırmanış alanını tanımış olduk." diye konuştu.
"BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ EN KEYİFLİ BUZUL TIRMANIŞI İDİ"
Doğu sporcularından Muhammed Akkuş, Aşağı Toklu Şelalesi'nin daha fazla tanıtılması ve doğa sporcularınca tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz bu bölgede sürekli tırmanışlar yapıyoruz. Tırmanışımız başarılı oldu, çok keyif aldık. Bugüne kadar yaptığımız en keyifli buzul tırmanışı idi. Bundan sonra burada sık sık tırmanış yapmayı planlıyoruz" dedi.
Akkuş, "Şelale biraz daha tanıtılıp daha fazla buzul tırmanışçısı bu alana çekilebilir. Yöre insanları da gayet hoşgörülü, yakından ilgileniyorlar. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Böylesine etkili olan soğuklarda şelale donuyor ve mükemmel olanaklar sunuyor" diye konuştu.
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