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Şelalenin bulunduğu alanın kolay ulaşılmasının önemli olduğunu aktaran Sönmez, "Keyifli bir parkur, bu bölgede olabildiğince, hava şartlarının bize imkan verdiğince dağcılık sporunu yapmaya çalışıyoruz. Bu şelale son zamanlarda adından bahsettirmeye başladı. Biz de bu şelaleye bir tırmanış yapmak istedik ve iyi ki yaptık. Harika bir buzul tırmanış alanını tanımış olduk." diye konuştu.