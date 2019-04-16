2015'in baharında, altı yaşındaki kızlarıyla evlerine yakın bir yerde dolaşan çift, yabani bir yavru kuş buldu.
Ortalıkta anne kuşu göremeyince, onu aldılar ve beslemeye başladılar.
Boredpanda'nın haberine göre; 4 hafta ona baktıktan sonra, onu ait olduğu yere yani doğaya bırakmaya karar verdiler. Gracie ismini verdikleri kuş artık büyümüş ve yalnız başına kendine bakabilecek duruma gelmişti.
Kuşu doğaya saldılar ancak o geri döndü. Kuş, bazen gidiyor bazen de geri geliyordu.
Kısa bir süre sonra Dina'ya yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Bu durum, tüm aile için yıkıcı oldu.
Ancak ilginç bir durum dikkatlerini çekmişti. Kuş, artık daha sık ziyarete geliyordu.
Dina'nın eşi, "Gracie'nin ziyaretleri artık daha sık bir hale gelmişti. Korkularımız, belirsizlik ve üzüntülerimiz, yerini sevgi ve kahkaha ile yer değiştirmişti" dedi.
Dina, birkaç ay kemoterapi aldı, bir buçuk yılda üç büyük ameliyat geçirdi. Kanser hastasI Dina, o dönemde Gracie'nin kendileri için bir destek olduğunu, vahşi doğada bulunan böyle bir türün yanlarından ayrılmaması üzerine onunla gurur duyduklarını söyledi.
Bir buçuk yılın ardından Dina taramadan geçtiğinde herhangi bir hastalık kalıntısı yoktu.
Dina, Gracie'nin hayatlarının büyük bir parçası olduğu için şükrettiklerini söyledi.
Dina sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımın her anını Gracie'yle video ve fotoğraflarla belgelemeye devam ediyorum" dedi.
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