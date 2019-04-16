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Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı

Giriş: 16.04.2019 - 10:01 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Yabani bir yavru kuş bulan aile, öyle bir mucizeye imza attı ki... 4 hafta kuşa baktıktan sonra onu doğaya salan aile, kuşun onları terk etmediğini gördü. Anne Dina'ya kanser teşhisi konulduktan sonra eve daha sık gelmesi ve onları bırakmaması, hepsi için bir moral kaynağı oldu... Hastalığını yenen Dina, şimdi Gracie ile olduğu her anı fotoğraflıyor

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    2015'in baharında, altı yaşındaki kızlarıyla evlerine yakın bir yerde dolaşan çift, yabani bir yavru kuş buldu.

  • 2Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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    Ortalıkta anne kuşu göremeyince, onu aldılar ve beslemeye başladılar. 

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    Boredpanda'nın haberine göre; 4 hafta ona baktıktan sonra, onu ait olduğu yere yani doğaya bırakmaya karar verdiler. Gracie ismini verdikleri kuş artık büyümüş ve yalnız başına kendine bakabilecek duruma gelmişti. 

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    Kuşu doğaya saldılar ancak o geri döndü. Kuş, bazen gidiyor bazen de geri geliyordu.

  • 5Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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    Kısa bir süre sonra Dina'ya yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Bu durum, tüm aile için yıkıcı oldu. 

  • 6Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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    Ancak ilginç bir durum dikkatlerini çekmişti. Kuş, artık daha sık ziyarete geliyordu.

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    Dina'nın eşi, "Gracie'nin ziyaretleri artık daha sık bir hale gelmişti. Korkularımız, belirsizlik ve üzüntülerimiz, yerini sevgi ve kahkaha ile yer değiştirmişti" dedi.

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    Dina, birkaç ay kemoterapi aldı, bir buçuk yılda üç büyük ameliyat geçirdi. Kanser hastasI Dina, o dönemde Gracie'nin kendileri için bir destek olduğunu, vahşi doğada bulunan böyle bir türün yanlarından ayrılmaması üzerine onunla gurur duyduklarını söyledi. 

  • 9Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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    Bir buçuk yılın ardından Dina taramadan geçtiğinde herhangi bir hastalık kalıntısı yoktu.

     

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    Dina, Gracie'nin hayatlarının büyük bir parçası olduğu için şükrettiklerini söyledi.

     

     

     

  • 11Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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    Dina sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımın her anını Gracie'yle video ve fotoğraflarla belgelemeye devam ediyorum" dedi. 

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  • 13Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 14Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 15Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 16Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 17Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 18Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 19Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 20Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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  • 21Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı
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