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Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı!

Giriş: 23.01.2019 - 10:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Survival Skills Primitive isimli YouTube kullanıcısı, çamurlu suyu saniyeler içinde tertemiz yaptı!

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    YouTube kanalında yayınladığı videolarla fenomen olan Survival Skills Primitive adlı hesap, yaptıklarına bir yenisini daha ekledi. Doğada bulduğu malzemeler dışında hiçbir şey kullanmayan YouTube kanalı, çok basit yollardan çamurlu suyu arıtarak tertemiz hale getirdi. İşte doğal malzemelerle yapılan su arıtma sisteminin adım adım yapım aşamaları...

     

     

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    Arıtma sistemini kurduktan sonra sıra test aşamasına geldi! 

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    5. dakikadan sonra arıtılmış ve arıtılmamış su arasındaki fark...

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    10. dakikadan sonra arıtılmış ve arıtılmamış su arasındaki fark...

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    17. dakikadan sonra arıtılmış ve arıtılmamış su arasındaki fark...

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    TİŞÖRTLE KİRİ SUYU TEMİZLEDİ

    Kirlenmiş bir suyu sadece tişört kullanarak temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

     

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    Islatılan tişört parçasının bir ucunu kirli suya, diğer ucunu da temiz bir pet veya bardağın içine koyun. Yeterli süre bekledikten sonra temiz suyun diğer petin içine aktığını göreceksiniz.

     

     

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    Öncesi ve sonrası.

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