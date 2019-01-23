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YouTube kanalında yayınladığı videolarla fenomen olan Survival Skills Primitive adlı hesap, yaptıklarına bir yenisini daha ekledi. Doğada bulduğu malzemeler dışında hiçbir şey kullanmayan YouTube kanalı, çok basit yollardan çamurlu suyu arıtarak tertemiz hale getirdi. İşte doğal malzemelerle yapılan su arıtma sisteminin adım adım yapım aşamaları...