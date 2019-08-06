Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analitiğinden faydalanarak hizmet sunan Aon'un 2019'un ilk altı ayını kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu´na göre, 2019'un ilk yarısında gerçekleşen doğal afet kaynaklı kayıpların, 2000-2018 yılları arasındaki ortalama 94 milyar dolarlık kayba göre yüzde 22 düşüşle 73 milyar dolar olacağı öngörülürken sigortalanmış kayıpların ise geçtiğimiz 18 yılın ortalaması olan 27 milyar dolarlık kayba göre yüzde 26 düşüşle 20 milyar dolar olması bekleniyor.

3800 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2019'un ilk altı ayında kaydedilen 163 doğal afetin kayıpların artmasıyla bu rakamların da değişebileceği belirtiliyor. 2019'un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan doğal afetlerde toplamda 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti. 2019'un yarısında en çok ölüme yol açan doğal afetler olan tropik siklonlar ve sel baskınları, sırasıyla bin 500 ve bin 425 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tropik siklonlar nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük bir bölümü ise Afrika'da yaşandı.

20 MİLYAR DOLARI SİGORTALANMIŞ

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, Aon'un Küresel Doğal Afetler Raporu'nu, her yıl altı aylık analiz ve verilere dayanarak hazırladığını ve tüm dünyada gerçekleşen doğal afetlerin etkilerinin analiz edildiğini söyledi ve ekledi: "Bu yılki kayıpların 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıpların oluşturduğunu, sigortalanmış kayıpların da yüzde 78'lik bölümünün şiddetli hava olayları ve sellerden kaynaklandığını görüyoruz. Doğal afetlerin yol açtığı kayıplar, şirketleri afetlerin etkilerini azaltma ve dirençliliği arttırma konusunda yeni adımlar atmaya zorluyor. Veriler ve analizler ışığında, şirketin gelirlerini ve karlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve bunların yaratacağı muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir."

YÜZDE 22 DAHA DÜŞÜK

Raporda 2019'un ilk yarısındaki kayıpların son 10 yıllık ortalamanın ve 21. yüzyıl ortalamasının (2000-2018) altında olmasına rağmen, 1980-2018 ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Aon'un raporu, 2019'un ilk 6 ayı için öngörülen 73 milyar dolarlık kaybın, bir önceki 10 yılda gerçekleşen 121 milyar dolarlık kayıptan yüzde 40, 2000-2018 arasında gerçekleşen 94 milyar dolarlık kayıptan yüzde 22 daha düşük olduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, 2019'un ilk 6 ayı için 20 milyar dolar olarak öngörülen sigortalanmış kayıp tutarı, son 10 yıldaki ortalama kaybın (36 milyar dolar) yüzde 45 ve 2000-2018 ortalamasının (27 milyar dolar) yüzde 26 gerisindeyken, 1980'den bu yana hesaplanan toplam kayıp tutarının (19 milyar dolar) yüzde 6.0 üzerinde kalıyor.

ÇOĞU HAVA OLAYLARI KAYNAKLI

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde 50 adet önemli kayba yol açan doğal afet yaşandı. Aon'un raporu 73 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olan doğal afetlerden tek başına şiddetli hava olaylarının 72 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu gösteriyor.

Raporda, büyük ekonomik kayıplara neden olan başlıca doğal afetlerin sel ve şiddetli hava olayları olduğu da belirtiliyor. Ayrıca, 2019 haziran ayı tüm dünyada kayıtlara geçen en sıcak haziran ay oldu.