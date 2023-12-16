Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğal gaz desteği ödemeleri: 2023-2024 doğal gaz desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL ve ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar Aralık ayı ile başlayan kış mevsimi beraberinde doğal gaz desteğine dair soruları gündeme getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelere zam yapıldı böylece aileler, aylık 312 TL'ye kadar destek alabilecek. Peki, doğal gaz destek ödemeleri ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte, tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 16.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:31 facebook

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğal gaz desteğine zam yapıldı. Bu zam ile beraber hane başına yıllık olarak verilen destek 3 bin 500 liraya kadar çıkarıldı. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman hesaplara yatar? İşte, detaylar...

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DOĞAL GAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak 1500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak.