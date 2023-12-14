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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğal gaz desteği ödemelerine zam yapıldı! Doğal gaz desteği ne kadar, kaç TL oldu? Doğal gaz desteği kaç ay verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğal gaz desteğine zam geldi! Doğal gaz desteği ne kadar oldu?

        Kışın gelmesiyle birlikte doğal gaz desteği yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş doğal gaz desteğini beklerken bir müjde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, doğal gaz desteği ödemelerine zam yapıldığını ve hane başına yıllık 3 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 08:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:57
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        Her sene ihtiyaç sahibi aileler verilen doğal gaz desteği, havaların soğumasıyla yeniden gündemde. Bu yıl farklı olarak, destek ödemelerine zam yapıldı. Böylece, haneler aylık 312 TL'ye kadar destek ödemesi alabilecek. Peki, doğal gaz desteği kaç TL oldu ve ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        2

        DOĞAL GAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

        Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak 1500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak.

        Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak.

        3

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

        Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

        4

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğal gaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        5

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

        • Türk vatandaşı olması,

        • e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

        • Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

        • Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

        • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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