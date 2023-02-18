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AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iddiaya göre, Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahim (45), eşi Hacer (43) ve çocukları Zeynep (20) ile Emirhan Z. (19) doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ AA'da yer alan habere göre sabah ablası Hacer Z'ye telefonla ulaşamayan kardeşi, eve gelerek kapıyı kırıp içeri girince aileyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE KIZI CAN VERDİ Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Abdurrahim, eşi Hacer ve kızları Zeynep Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Durumu kritik olan Emirhan Z. ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AKRABALARINDA KALAN ÇOCUK KURTULDU Ailenin, gece akrabalarında kalan bir çocuğunun ise zehirlenmekten kurtulduğu belirtildi. Öte yandan ilçede bir fabrika çalışan Hacer Z'nin gece mesai arkadaşlarına rahatsız olduğunu söyleyerek eve gittiği bildirildi.