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Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

Sağlık konusunda faydaları azımsanamayacak kadar fazla olan turşu suyu, besin değeri de oldukça yüksek şifa depolarındandır. Birçok hastalığa derman olan turşu suyuna ufak bir ekleme yapıldığında şifası artıyor. İşte böbrek sorunlarına iyi gelen, mide rahatsızlıklarını gideren kür...

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  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    İnsanlık tarihinde geçmiş zamanlardan bu yana sağlık için pek çok farklı yöntem kullanıldığı görülmüştür. Turşu suyu da kullanılan bu yöntemlerin arasında ilk sıradadır. 
  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    TURŞU FAYDALARININ FAYDALARI NEDİR?

    Turşu suyunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Kasları güçlendirir,

    Toksin atar,

    Sıvı kaybını dengeler,

    Böbrek üstü bezlerini çalıştırır,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Metabolizmayı düzenli çalıştırır,

    Bölgesel zayıflamaya yardımcı olur,

    Mide hastalıklarına iyi gelir,

    Sindirim sistemini düzenler,

    Kan şekerini dengeler.
  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    TURŞU SUYUNUN ZARARI VAR MI?

    Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemelidir,

    Fazla tüketimde zor idrara çıkma görülebilir,

    Şişkinliğe yol açar,

    Yüksek tansiyon hastaları fazla tüketmemelidir,

    Mide hastalıklarına sahip olanlar aşırı tüketimden kaçınmalıdır.
  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    TURŞU SUYU BESİN DEĞERİ

    200 mL

    Karbonhidrat (g) - 3.63

    Protein (g) - 1.93

    Yağ (g) - 0.20

    Lif (g) - 0.31

    Kolesterol (mg) - 0.00

    Sodyum (mg) - 372.00

    Potasyum (mg) - 200.00

    Kalsiyum (mg) - 26.00

    Vitamin A (ui) - 334.00

    Vitamin C (mg) - 19.83

    Demir - 0.99
  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    TURŞU SUYU KÜRÜ

    Malzemeler

    Turşu suyu,

    Bal,

    Yapılışı: Bir bardak turşu suyunun içerisine bir kaşık bal ekleyerek karıştırın. 
  • Doğal probiyotik! Balgama, mide ağrılarına, böbrek hastalıklarına birebir: Turşu suyuna bir kaşık atan şifa buluyor!

    Balın antioksidan özellikleri vardır. Ve bu özelliği sayesinde kalp-damar rahatsızlıklarını en aza indirger. Aynı zamanda depresyondan çıkarır, mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve sindirim sistemini düzenler.

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