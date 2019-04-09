İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın Dinçer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Doğal taş sektörü olarak ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. ABD'nin en büyük doğal taş fuarına 40 firma ile katılacağız"



- "Türk doğal taşları dünyada pek çok yerde bulunurken, ABD'de Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas otellerinde Türk doğal taşı kullanılmıştır"



- "Türk doğal taşının en büyük gündem maddelerinden biri markalaşma. Biz Turkish Stones markasını tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini yansıtan bir marka olarak konumluyoruz. Dünyada karar vericiler ve son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracak, markalaşma süreci ihracatımıza olumlu yansıyacaktır"



- "Doğal taş ihracatında geçen yıl yaşanan düşüşte Çin'de inşaat sektörünün durağan olması ve Çin pazarının daralmasının etkisi çok büyüktür. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Mevcut ekonomik durumda bunu nasıl avantaja döndürebiliriz ona bakıyoruz"