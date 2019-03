Doğal yaşam güzel başladı kötü bitti

Şehir hayatından sıkılanlar 'Ne varsa doğada var' diyerek soluğu doğada alıyor. Hatta medeniyetten uzak, kentlerin gürültüsünden, musluktan akan su ve marketlerden kaçıp yaşamlarını doğada sürdüren insanların sayısı giderek artıyor. Aslında bu durum bir çoğu için kaçış değil bir tercih ve yaşam deneyimi. Daha sade ve doğanın verdikleriyle yetinmeyi seçen bu insanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de teknoloji ile bağını koparıp yeni bir sosyal yaşam şartlarında hayat sürdürüyorlar. Bunun için köyleri ya da köy yakınlarını tercih eden bu insanlardan biri de Gökçeada'da yaşayan Özgür Can Leonard. 40'lı yaşlarının başındaki Özgür Can Leonard'ın hikayesi aslında 2004 yılında dünyayı gezme hayaliyle başlıyor. İşini bırakıp arkasına bakmadan yola çıkıyor.