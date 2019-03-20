- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
40'lı yaşlarının başındaki Özgür Can Leonard'ın hikayesi aslında 2004 yılında dünyayı gezme hayaliyle başlıyor. İşini bırakıp arkasına bakmadan yola çıkıyor. Seyahat bloğunda yaşadığı deneyimlerini de paylaşan Leonard'ın paylaşımlarında Batı'nın modern şehirleri yerine bakir dağ ve vadiler, ormanlar ile medeniyetten uzak yaşayan insanlar dikkat çekiyor.
Ortadoğu ve Afrika'nın zorlu yaşam koşullarının da yer aldığı seyahatlerinde sistem dışında yaşam seçen insanlar onun en önemli duraklarını oluşturmuş.
Uzun bir süre sonra evlenip yuva kurmaya karar veren Özgür Can Leonard, ekonomik sebeplerden dışında belki de yaşadıkları deneyimlerin de etkisiyle köy hayatını seçmiş. Bunun için Gökçeada'ya yerleşen Leonard, yaklaşık 5 yıl önce ABD'li R.J. Leonard ile dünyaevine girmiş.
Üç çoçuğu dünyaya gelen Özgür Can Leonard'ın bu doğal ortamda köy yaşamı hayali pek uzun sürmüyor. Çünkü eşi bu hayata ayak uyduramayınca 'ilkel bir yaşamla' suçladığı Özgür Can Leonard'dan boşanmak için soluğu mahkemede almış. Evliliklerinin başlangıcından bir süre sonra elektriğe kavuşmasına çamaşır ve bulaşık makinesi gibi elektrikli aletlerden yoksun olması genç kadını eşinden iyice uzaklaştırmış. Mahkemede genç kadının anlattığı bu zorlu yaşam koşullarını haklı bularak evliliğin devam edemeyeceğine karar vermiş. Özgür Can Leonard, suçlamaları reddetse de doğal yaşam merakı mutluluğunun sonunu getirmiş durumda.
İşte Özgür Can Leonard'ın bloğunda paylaştığı o fotoğraflarında bazıları...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.