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Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

Kosova'da daha önce eğlence amaçlı kullanılmak üzere doğal yaşamlarından zorla koparılan 20 ayı, 16 hektarlık alana kurulu özel barınakta bakılıp rehabilite ediliyor

AA
  • 01
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    Four Paws hayvan hakları örgütü, ayılar için Kosova Çevre, Mekansal Planlama ve Altyapı Bakanlığı ile Priştine Belediyesi iş birliğinde Badovc Gölü yakınlarındaki Mramor köyünde barınak kurdu.
  • 02
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    AA'nın haberine göre bu barınakta, hayatlarının çoğunu uygunsuz beton kafeslerde geçiren ayıların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesine olanak sağlanıyor. 
  • 03
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    Kafeslerde büyüdükleri için kış uykusuna yatma ve yiyecek arama gibi doğal yaşam becerileri gelişmeyen ayılara, barınaktaki uzman veterinerlerce doğal davranışlarını teşvik etmeyi amaçlayan rehabilitasyon programı uygulanıyor.
  • 04
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    Görevliler, merkezde arkadaşlarından önce kış uykusundan uyanan Stivi, Lena ve Andri'yi protein bakımından yüksek yemlerin yanı sıra meyve, sebze, et ve balla besliyor.
  • 05
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    BARINAĞI 40 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

    Kosova'nın çeşitli şehirlerindeki restoranlarda düzenli alkol verilmesi dahil, çeşitli zorbalıklarla zincirlere bağlı tutulan 20 ayının, Kosova polisinin desteğiyle 2013'te düzenlenen operasyonlarla kurtarılmasıyla ülkedeki ayı istismarının sona erdiği düşünülüyor.
  • 06
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    Bir başarı projesi olarak adlandırılan ayı barınağı, Kovid-19 salgınından bir yıl önce, aileler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırlarken 30 kişiye de istihdam sağlıyor.

     
  • 07
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

    Ayıların kış uykusunda olmadıkları şubat-aralık döneminde ziyarete açık olan Kosova’nın tek ayı barınağına, özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor.
  • 08
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında
  • 09
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında
  • 10
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında
  • 11
    Doğal yaşamlarından koparılan ayılar koruma altında

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