Doğal yollarla nasıl kilo verebilirsiniz? Bu yöntemleri uygulayarak sağlıklı kilo vermek mümkün!

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DİKKATLİ BESLENME Çoğu insan yoğun bir yaşam sürdüğünden, genellikle koşarken, arabada, masalarında çalışırken ve TV izlerken hızlı bir şekilde yemek yeme eğilimindedirler. Sonuç olarak pek çok insan yediği yemeğin neredeyse farkında değil. Bu sebepten ötürü istemsiz kilo alımları meydana gelebilir. Dikkatli yeme teknikleri şunları içerir: Mutlaka masada yemek yiyin, Yemek yerken dikkatinizi dağıtmaktan kaçının, Yavaş yemek alışkanlığı edinin. Bu teknik, kişinin beynine tokluk sinyallerini tanıması için yeterli zaman sağladığından kilo kaybına yardımcı olur ve bu da aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir. Besleyici besinleri tercih edin.

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PROTEİN TÜKETİMİ Protein, insanların kendilerini tok hissetmelerine yardımcı olmak için iştah hormonlarını düzenleyebilir. Bunun nedeni çoğunlukla açlık hormonu grelinindeki azalma ve tokluk hormonları peptit YY, GLP-1 ve kolesistokinindeki artırır. Bu sebeple öğünlerinize mutlaka protein eklemeyi ihmal etmeyin.