Haberler Gündem Doğalgaz desteği ne kadar oldu, zam mı geldi? 2023 Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman bitecek?

Doğalgaz Tüketim Desteği ne kadar oldu? Doğalgaz desteği ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, zammı geldi? Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman bitecek?" Sorularını gündeme getirdi. Doğalgaz yardım ödemeleri bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 900 TL ile 2500 TL tutarında verilen ödemelerdir. İşte Doğalgaz Tüketim Desteği ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 22:12 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:12 facebook

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Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne ilişkin araştırmalar sıklaştı. Bilindiği gibi Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, zammı geldi? Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman bitecek?" İşte Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR? Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." açıklamalarında bulundu.