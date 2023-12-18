Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Aralık 2023 Doğalgaz fatura yardım ödemesi ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı? Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından doğalgaz desteğine ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Kasım ayında başlayan kış dönemi yardımları sonrasında gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurularına çevrildi. İşte doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:32 facebook

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Doğalgaz desteğinde aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğal gaz desteğine zam yapıldı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile aralık ödemeleri hakkında güncel bilgiler...

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DOĞALGAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak 1500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak.