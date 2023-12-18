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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Aralık 2023 Doğalgaz fatura yardım ödemesi ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı?

        Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından doğalgaz desteğine ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Kasım ayında başlayan kış dönemi yardımları sonrasında gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurularına çevrildi. İşte doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:32
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        Doğalgaz desteğinde aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğal gaz desteğine zam yapıldı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile aralık ödemeleri hakkında güncel bilgiler...

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        DOĞALGAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak 1500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak.

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

        Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğalgaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

        Türk vatandaşı olması,

        e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

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        İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

        Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

        Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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