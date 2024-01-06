Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi? 2024 doğalgaz destek ödemeleri Ocak ayı ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından seçilen ailelere ödenen Doğalgaz Destek Ödemeleri, kış aylarına girmemizle yeniden gündeme geldi. E-devlet üzerinden başvuru yapılan destek ödemelerinde her aileye ödenen miktar değişiyor ve hangi ailelere ödeme yapılacağı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirleniyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi ve Ocak ayı doğalgaz desteği ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 06.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:03 facebook

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2024 yılına girmemizle beraber birçok zam haberi arka arkaya gelirken, doğalgaz destek ödemelerine de zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bunun yanında ödemeden faydalanan aileler doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını da araştırıyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam mı geldi ve ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2024 doğalgaz destek ödemeleri...

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DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.