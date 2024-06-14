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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doğalgaz tüpü taşıyan TIR devrildi! Yol trafiğe kapatıldı | Son dakika haberleri

        Doğalgaz tüpü taşıyan TIR devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

        İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen ilk belirlemelere göre doğalgaz tüpü yüklü tır devrilerek yan yattı. Benzin deposu alev alan ve patlama riski taşıyan tırdan dolayı Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:32
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        Doğalgaz tüpü taşıyan TIR devrildi
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        İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü TIR Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yan yatan TIR'ın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

        Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

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