Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde, Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtımının da yapıldığı enerji konferansı gerçekleştirildi.
Konferansın açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Türkiye enerji sektöründe son 16 yılda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirtti Sabancı, "Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar dolar üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Bunun neticesinde, elektrik sektöründe, üretim kapasitemiz üç katın üzerinde büyüdü. Özel sektör yatırımları ve verim odaklı operasyonlar neticesinde, kayıp-kaçak oranlarında, arz kalitesinde, tüketici memnuniyetinde çok çarpıcı gelişmeler yaşandı" dedi.
'SEKTÖRÜN SERMAYE YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLSİN'
Son dönemde, “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” ile ilgili atılan adımların da piyasanın rekabetçiliği bakımından önemli rol üstlendiğini söyleyen Güler Sabancı, "Sektörün, daha verimli işlemesi ve tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratılabilmesi için finansal sürdürülebilirliğin temin edilebilmesi gerekli. Bugün enerji sektörümüz bu bakımdan zorlu bir süreçten geçiyor. Enerji sektörümüzü, bütüncül bir yaklaşım ile, mali sürdürülebilirlik bakımından daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç vardır" diye konuştu.
'ENERJİ ALANINDA ÇALIŞAN KADINI DESTEKLEYECEĞİZ'
Diğer pek çok alanda olduğu gibi enerjide de sanayi- üniversite işbirliklerini çok önemsediklerini söyleyen Sabancı, "Önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bunların yanında, enerji sektöründe kadınların rolünü de çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Üniversitemizde, IICEC ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz (SU Gender) arasında işbirliği gelişiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın da desteklediği bu platform, enerji alanında çalışan kadınların global anlamda desteklenmesini hedefleniyor" dedi.
Güler Sabancı konuşmasının devamında ise şunları söyledi; "Daha güvenli, verimli ve rekabetçi bir enerji ekosisteminin oluşabilmesi için finansal sürdürülebilirliği güçlenmiş, odağında teknoloji olan bir enerji sektörüne ihtiyaç vardır. Böylece, enerjinin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesine de katkısı artacaktır."
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