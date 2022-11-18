Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! İşte başvuru ve sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurarak ihtiyaç sahibi olan hane halkının yüzünü güldürdü. Yanık, artan fiyatlar nedeniyle faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşa bir nebze olsun rahatlama sağlayacak ısınma desteği kapsamında kış dönemi ödemelerinin 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira olarak yapıldığını açıkladı. Doğalgaz yardımı başvuruda bulunan hanelere 900 TL ile 2500 TL olmak üzere ilden ile değişkenlik gösterecek şekilde doğalgaz yardımı ödenecek. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, e-Devlet doğalgaz desteği sorgulama ve başvuru ekranı...