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Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! İşte başvuru ve sorgulama ekranı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen ısınma yardımı kapsamında Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı. Kış dönemi ödemelerinin başladığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Destekten yararlanmak isteyen kişiler ise doğalgaz yardımı başvurularının nasıl ve nereden yapıldığını araştırıyor. İşte başvuru ve sorgulama ekranı…

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  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurarak ihtiyaç sahibi olan hane halkının yüzünü güldürdü. Yanık, artan fiyatlar nedeniyle faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşa bir nebze olsun rahatlama sağlayacak ısınma desteği kapsamında kış dönemi ödemelerinin 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira olarak yapıldığını açıkladı. Doğalgaz yardımı başvuruda bulunan hanelere 900 TL ile 2500 TL olmak üzere ilden ile değişkenlik gösterecek şekilde doğalgaz yardımı ödenecek. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, e-Devlet doğalgaz desteği sorgulama ve başvuru ekranı...
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

    Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, "Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900 - 2500 TL arasında olarak belirledik." dedi.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

    Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

    Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

    "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI NAKİT Mİ ALINIR?

    Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtilen yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı nasıl ve nereden alınır? 2022 doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

    • Türk vatandaşı olması,

    • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

    • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

    • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

    • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

    • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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