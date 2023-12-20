Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz yardımı-desteği ödemeleri başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır ve doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz yardımına nasıl başvurulur? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 8 ay boyunca ödenen doğalgaz desteği sürüyor. Hatta yapılan en son açıklamada doğalgaz yardımlarına zam yapıldığı belirtildi. Buna göre; hane başına yıllık 3 bin 500 TL'ye kadar olmak üzere doğalgaz desteği verilecek. Peki, doğalgaz desteği ne kadar ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:19 facebook

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Kış aylarına girilmesiyle doğalgaz destek ödemeleri yeniden gündeme geldi. Buna göre, belirlenen ailelere yıllık, bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında doğalgaz yardımı yapılacak. Aralık ayı doğalgaz yardım ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Peki, doğalgaz yardımına nasıl başvurulur? İşte, doğalgaz desteğine dair tüm detaylar...

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DOĞALGAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.