Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.996,70 %-0,24
        DOLAR 30,1961 %0,22
        EURO 32,9303 %0,27
        ALTIN 1.969,85 %0,51
        FAİZ 42,36 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 21,94 %-0,50
        BITCOIN 41.717,00 %0,03
        GBP/TRY 38,3777 %0,01
        EUR/USD 1,0895 %0,24
        BRENT 78,56 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.220,70 %0,51
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak Doğalgaz desteği ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri: Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

        Doğalgaz ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleşiyor. Başvurularını yaparak hak sahibi olan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Doğalgaz yardımı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 23:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteğine zam yapılmıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile ödemeler hakkında detaylar...

        2

        DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

        Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        3

        DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğalgaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.

        Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.

        4

        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğalgaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        5

        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

        Türk vatandaşı olması,

        e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        6

        İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

        Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

        Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler