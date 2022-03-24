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Doğalgaz desteği ödemeleri başladı! Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hava sıcaklıklarının bir türlü yükselmemesi ve ülke genelinde etkili olan kar yağışları doğalgaz yardımı araştırmalarını arttırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği başvurusu yapan ve ödeme bekleyen vatandaşların beklediği açıklamayı yaptı.

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    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    Doğalgaz yardımı başvuruları haftalardır gündemden düşmüyordu. Şubat ayı itibarıyla başlayan doğalgaz fatura yardımı başvurularının başlamasıyla birlikte merak konusu olan doğalşgaz yardımı ödemeleri için Mart ayı işaret edilmişti. Ülke genelinde araştırılan doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman hesaplara yatacak sorusunun cevabı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni senenin ilk günlerinde duyurulan doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri ve başvuruları hakkında merak edilenler...
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    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı.

    Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını belirten Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadesini kullandı.
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    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

    Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi. İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

     
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    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek."
  • 05
    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    DOĞALGAZ FATURA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceği bilgisini veren Yanık, diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarının kartlarına yatırılacağını dile getirdi.

    Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." bilgisini verdi.
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    Doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler nasıl alınır, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı parası ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak” diye konuştu.

     E DEVLET DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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