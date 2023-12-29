Doğalgaz zammına dair açıklama geldi! Ocak ayında doğalgaza zam gelecek mi?
Yeni yıl ve yeni asgari ücretin açıklanmasıyla gözler doğalgaz zammına döndü. BOTAŞ, dağıtım şirketlerine konutta kullanılan 1000 metreküplük doğalgazın 4 bin 80 TL'den satılacağını açıkladı. Ayrıca yapılan açıklamada; sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gaz kullananlara da fiyat tarifesi bildirildi.
Kış aylarına girmemizle beraber doğalgaz zammı tekrar gündeme geldi. Birçok vatandaş Ocak ayında doğalgaz zammının olup olmayacağını merak ederken Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'den açıklama geldi. Peki, Ocak ayında doğalgaza zam gelecek mi? İşte, hem mesken hem de sanayi abonelerini ilgilendiren doğalgaz zammı açıklaması....
OCAK AYINDA DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Ocak'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
GÜNCEL DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Ocak'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
"AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI"
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.