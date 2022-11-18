Dönmez: Doğalgaza Aralık'ta zam olmayacak

Dünya, artık ‘Nasıl Bir Ekonomi’ oldu

HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak" dedi.

Dönmez, "Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla. Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ GAZINDA SONA DOĞRU

Karadeniz gazında sona gelindiğini de aktaran Bakan Dönmez, "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak'' bilgisini paylaştı.

Bakan Sönmez, Mart ayında ilk gazın sisteme gireceğini, 4 yıl sonra da konutlardaki gazın tamamının karşılanacağını bildirdi.

Karadeniz gazının ulusal sisteme bağlanmasıyla evlerde kullanılan doğalgazda indirim ihtimaline de değinen Bakan Dönmez, "Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Zamanı geldiğinde hesaplamaları yapılacak'' dedi.