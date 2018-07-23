BOTAŞ, doğalgazda kış aylarında gündeme gelen arz sıkıntısına karşı yeni bir hamle yaptı. Güney Koreli Hyundai’ye yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz LNG depolama ve gazlaştırma terminali sipariş etti. Kısaca FSRU gemisi olarak bilinen terminal, tüketimin olağanüstü arttığı ve arz krizinin yaşandığı dönemlerde etkili olacak.



Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; gemiden, günlük 28-30 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor. Geminin maliyetinin 250 milyon dolar düzeyinde olduğu ve Adana-Ceyhan’a demirleyeceği belirtildi. Gemi, 2020 yılında teslim alınacak.



Kolin-Kalyon ortaklığı da Hyundai’ye benzer özellikte bir FSRU gemisi sipariş etti. Bu geminin gelecek yıl nisan ya da mayıs ayında Türkiye’de olacağı belirtildi. Gemi, İzmir Aliağa’da bulunan Etki Liman İşletmeleri’ne ait iskeleye demirleyecek.

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