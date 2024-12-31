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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi - Enerji Haberleri

        Doğalgazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:37
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        Doğalgazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi
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        BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

        Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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