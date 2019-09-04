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HaberlerEnerji

Doğalgazın rakibi yerli kömürde gaza basılacak

HABERTURK.COM

Son dönemde peş peşe yapılan zamlarla gündeme gelen doğalgazın en büyük rakipleri arasında yer alan yerli kömürde üretim artışı için gaza basılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) ile yaptığı görüşmede, 2018 yılında 101.5 milyon ton olan yerli kömürde üretimin artırılmasını ve yerli kömürle üretilen elektriğin payının yükseltilmesini istedi. Ankara’nın, bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bazı adımlar atabileceği konuşuluyor. Olcay Aydilek'in haberi

Ömür doğalgaz

KÖMÜRDER yönetimi, dün Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Ziyarette, enerji bürokratları da hazır bulundu. Sektör, kömür üretimi ve üretimde yaşanan bazı sorunları aktardı. Üretimde artışı için atılması gereken adımları değerlendirdi. Devletin, bazı konularda sektöre ve üretime destekte bulunmasını istedi. Özellikle, devlete aktarılan bazı paylar ve haklarla ilgili olarak talepte bulundu.

ÜRETİM ARTIŞI

HABERTÜRK’ün aldığı bilgiye göre Enerji Bakanı Dönmez, yerli kömür üretiminin önemine işaret etti. Türkiye’nin, 2018 yılında 101.5 milyon ton kömür ürettiğini anımsatan Dönmez, bu miktarın aşılmasını ve yeni rekorlara imza atılmasını istedi. Dönmez, bu çerçevede yerli kömürün ekonomiye kazandırılması için gerekenin yapılacağını söyledi.

KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Türkiye, 2019 yılında elektrik üretiminde önemli bir dönüşüm geçirdi. Önceki yıllarda ithal bir kaynak olan doğalgazın toplam elektrik üretimindeki payı, yüzde 45 dolayında bulunuyordu. Hatta, zaman zaman yüzde 50’lere ulaşıyordu. Bu yıl, kısaca HES olarak anılan hidroelektrik santrallere, beklenin üzerinde su geldi. Bu gelişmeyle birlikte elektrik üretiminde kaynakların payı dikkat çekici biçimde değişti.

Suyun payı yüzde 20’lerden (baraj ve akarsu tipi santrallerde) yüzde 30’lara kadar yükseldi; doğalgazın payı yüzde 20’lerin altına düştü. Kömürden elektrik üretiminin payı da istenen düzeyde de olmasa bir miktar arttı.

Enerji Bakanı Dönmez, bu çerçevede yerli kömürden elektrik üretiminin önemine ve ekonomiye katkısına işaret ederek, yerli kömürle üretilen elektriğin payının artırılmasını istedi. Ankara’nın, bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bazı adımlar atabileceği konuşuluyor.

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