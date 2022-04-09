Doğan Trend Otomotiv Grubu’nda üst düzey atama

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Marka portföyüne geçen sene Suzuki’nin yanına MG markasını da ekleyen Doğan Trend Otomotiv Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda, Sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Tibet Soysal'ın, Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandığı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tibet Soysal, "Doğan Trend, Suzuki gibi kendini ispatlamış bir markanın yanına geçen yıl MG markasını da ekledi. Beğeniyle izlediğim bu ailenin üyesi olmak heyecan verici. Tecrübelerimle bu yapıya değer katacağım için çok mutluyum" dedi.

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin ise, "Otomotiv markalarımızı, bugüne dek önemli kurumlarda tecrübesini ispatlamış, değer ve fark yaratmış bir profesyonele emanet ederek geleceğe ve hedeflerimize doğru daha sağlam bir yapıyla ilerliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde lisans, Koç Üniversitesi’nde Executive MBA lisans üstü eğitimini tamamlayan Soysal, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip.

Kariyerine mühendislik ile başlayan Soysal, otomotiv sektörüne ilk adımını ise 1997 yılında Koç Grubu’nda Ford Otosan Pazarlama bölümünde atan Tibet Soysal, o dönemden sonra satış, pazarlama ve satış sonrası bölümlerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli yöneticilik ve üst düzey yöneticilik görevlerini yürüttü. Soysal, Doğan Trend Grubu’na katılmadan önce de Ford Otosan’da Satış Operasyonlarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev alıyordu.