Doğançay Müzesi 16. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması sonuçlandı

AA

Bu yıl pandemi sürecinin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen Sanathane ve Duran Doğan Ambalaj desteğiyle gerçekleşen yarışma kapsamında çocuklar, pandemi sürecinde pozitif çalışmalar ve düşünceler ortaya koymak amacıyla "Hayat" temasını birbirinden güzel resimlerle yorumladı.

- İlk 8'e giren öğrencilere bir yıllık sanat eğitimi, eğitim desteği ve boya seti

Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, Doğançay Müzesi Yönetim Kurul Üyesi Oktay Duran, Ressam Süleyman Saim Tekcan ve sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitimi, eğitim desteği ve boya seti ödüllerini almaya hak kazandı.

Daha sonra müzede yapılacak olan ödül töreninde sergilenecek eserlerin sahipleri ise şöyle:

"Sabber Su Aydoğan (Ali Ülker Ortaokulu Bayrampaşa),Beyza Koç (Özel Sancaktepe Tercih Koleji Ortaokulu),Ayşe Zeynep Özer (Özel SEV Ortaokulu, Çamlıca),Simge Susup (Gökkuşağı Koleji - Bahçeşehir Kampüsü),Naz Peri İrem Kurt (Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu),Beren Karasu (Özel İstanbul Koleji),Nisan Duru Demirarslan (Özel İstanbul Koleji),Irmak Zehra Öksüz (Bilnet Okulları Beylikdüzü)"