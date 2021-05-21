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'Doğanın çöpçüleri' Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi

Ermenistan sınırındaki Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin çorak toprakları, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de yaşadığı bilinen 4 akbaba türüne de ev sahipliği yapıyor

'Doğanın çöpçüleri' Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
AA

Halk arasında doğanın çöpçüleri olarak bilinen akbabalar, Iğdır'daki yaşam alanlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Yurdun en doğusunda, Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin çorak toprakları, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Tuzlu ve çorak yapısı nedeniyle bitkinin yetişmediği arazilerde bulunan akbabalar da yaban hayatı zenginliğiyle bilinen bölgede yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de yaşadığı bilinen 4 akbaba türünün de yaşadığı bölge, yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş bilimcilerinin de ilgisini çekiyor.

Yırtıcı kuş türleri arasında yer alan akbabalar, yaşam alanlarında yiyecek ararken görüntülendi.

TÜRKİYE'DE BULUNAN 4 TÜR DE IĞDIR'DA YAŞIYOR

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, akbabaların doğa için oldukça önemli kuş türü olduğunu söyledi.

Türkiye'de tespit edilen 4 türün de Iğdır'da yaşamasının oldukça önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyada şu an 23 akbaba türü mevcut, bunlardan 14 tanesinin nesli tehlike altında. Ülkemizde de görülen 4 önemli akbaba türü, kara akbaba, küçük akbaba, sakallı akbaba ve kızıl akbabadır. Burası için en önemli tür küçük akbabadır ve nesli tehlike altında. Tüm Avrupa kıtasında nesli tehlike altında olan bu tür, burada yoğunlukla görülebiliyor."

Çelik, bölgede yaşayan akbabaların görüntülenmesinin önemine işaret ederek, bu kuşların diğer türler arasında çok özel bir yerinin olduğunu dile getirdi.

DOĞANIN TEMİZLENMESİNDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYORLAR

Akbabaların doğanın çöpçüleri olduğunu aktaran Çelik, "Burada 4 akbaba türünün de görülmesi, buranın ornito faunası açısından önemli. Elde edilen görüntüler, türün bu alanlarda yayılış gösterdiğini, koruma planlaması yapılırken türe burada ulaşmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Akbabaların doğanın temizliğinde çok önemli rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Doğadaki leşlerin temizlenmesi önemli. Leşlerdeki bakteriler, hastalıklar bir canlıya bulaştığında, o canlıyı da bir insan ya da başka bir canlı tükettiği zaman, hayvanda ya da insanda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İşte akbabalar o leşi daha toprağa, bitkiye bulaşmadan ortamdan temizleyebiliyor."

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