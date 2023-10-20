Doğanın ortasında şehir hayatı!

İstanbul’un doğasından kopmadan yaşama imkânı sunabilen Çekmeköy; ormanları, sakin hayatı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı, nitelikli eğitim kurumları ile konut yatırımcılarının tercih ettiği bir yer olmaya devam ediyor. Özellikle 1999 depreminden sonra, Çekmeköy’ün sağlam bir zemine sahip olması ile bu bölgede markalı konut üretiminde deprem yönetmeliğine uygun şekilde birçok proje hayata geçti. Nitelikli ve doğaya uygun, ihtiyaca yönelik tüm sosyal donatıların, park, bahçe, kreş, spor alanları gibi birlikte faaliyete geçirildiği projelerin, bölgede düzenli bir yaşamı sağladığını görüyoruz. Çekmeköy, sağlam zemine sahip olmasının yanında yüzde 75’inin ormanlarla çevrili olması, doğal parklara sahip olması, toplu ulaşım ve metro gibi hatların bölgeye ulaşması ile nitelikli nüfusun en çok göç aldığı ilçeler arasında. Konutların yeni olması, yüksek katlı yapılaşmanın son derece kısıtlı tutulması, bölgenin coğrafyasına uygun olarak planlı ve modern bir şehirleşme örneği gösteren kentsel planlama yaklaşımı ile tasarlanması Çekmeköy’ün fark yaratmasını sağlamıştır. Çekmeköy, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Şile Otoyolu, TEM ve Anadolu Otoyolu bağlantı yollarının tam kesişim noktasında bulunduğu için Levent, Maslak, Ataşehir, Ümraniye gibi iş merkezlerinde çalışan beyaz yakalılar tarafından da tercih ediliyor.

ÇEKMEKÖY’DE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN PROJE

Yeşil ormanları, merkezi lokasyonu, sağlam zemini, sakin ve huzurlu günlük rutini, park, bahçe ve spor alanlarının çeşitliliği ve nitelikli eğitim kurumları ile markalı konut üreticilerinin radarında olan Çekmeköy’de Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığında geliştirilen OrmanYaka, 4 milyar lira yatırım değerine sahip.

Şehrin merkezinde doğadan kopmadan bir yaşam vadeden OrmanYaka, 37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimi ile her katında müstakil ev rahatlığı sunuyor. 15 blokta 150 daire ve 16 ticari ünitenin satışa çıktığı projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlanıyor. OrmanYaka’da konutlar; doğanın yeşiline birlikte tanıklık ediyor, tüm daireler birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde planlanıyor. Projenin tamamında bölgenin ruhuna uygun, yaşam alanları ile uyumlu malzemeler tercih ediliyor. Doğaya zarar vermeden ekolojik dengeyi koruyarak seçilen; ahşap, doğal taş ve metal peyzaj ürünleri yaşlandıkça değerlenen doğal malzemelere yer veriliyor. İnsan odaklı yaklaşımla inşa edilen projede yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahası, yüzme havuzları, kafe, market ve çeşitli oturma alanları gibi pek çok sosyal donatı alanı bulunmaktadır.

ZEMİNİ SAĞLAM İLÇEDE GÜVENLİ YAPILAR

Çekmeköy, sağlam zemini kapsamında deprem uzmanlarının güvenli yapılar geliştirmeye uygun bulduğu ilçelerin başında geliyor. Deprem Yönetmeliğine uygun çok fazla yapının bölgede yer alması şehrin planlı ve düzenli olmasına da katkı sunuyor. Burada geliştirilen OrmanYaka’da; 2019 Deprem Yönetmelikleri kapsamında, belediye kontrolü altında, zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Geoteknik uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi tarafından seçilen statik parametreler ile taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma gibi analizler yapıldı. Mimari projedeki yapı temel kotları dikkate alındığında, temel taşıma gücü tasarım dayanımı oturma açısından, tüm bloklarda üstyapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıdığı belirlendi. Projedeki tüm bloklar radye temel sistemi üzerine tasarlandı. Projenin taşıyıcı sisteminde, kirişsiz plak döşeme seçildi. Yüksek betonarme perdeler ile yüksek betonarme kolonlar birlikte kullanıldı.

ŞEHİRDEN KOPMADAN DOĞANIN İÇİNDE OLMAK MÜMKÜN

Çekmeköy, yüzde 75’i ormanlarla çevrili olması, az katlı yapıları ve çok sayıda doğal parkların yer alması ile çevre ilçelerden ayrışıyor. Bölgenin düzenli yapılaşmasının bölgeye kattığı sakinlik, ulaşım hatlarının yoğunluğunun bölge halkının hayatını kolaylaştırması ve merkeze yakın hale getirmesi bölgenin cazibesini artıran unsurlar arasında. Çam ormanlarının çevrelediği, az katlı mimari ile coğrafi şartlara uygun olarak inşa edilen OrmanYaka, şehirden kopmadan doğanın içinde yaşam sürmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Bu projede hem çam ağaçlarının oksijen dolu havasıyla güne başlamak hem de iş alanlarına yakın konumda olmasıyla şehirden kopmadan yaşamak mümkün. OrmanYaka, şehrin yorucu temposundan uzak, tertemiz havası ile insan ömrünü uzatan çam ormanları içinde 3 katlı müstakil bir yaşam sunuyor. Projede sosyal donatıları, peyzaj alanları, ticari üniteleri ve meydanları modern mimari ile tasarlayarak tüm ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan sosyalleşebileceği bir form yaratıyor. Konutların üst katındaki teraslar ayrı bir yaşam alanı olarak çam ormanlarının muhteşem havasından ve gün ışığından maksimum faydalanarak tasarlanıyor. Arazideki küçük kot farklılıkları ile bahçe ve teras alanlarının özgünlüğü devam ediyor.

BİR EV DEĞİL YAŞAM ŞEKLİ SUNUYOR

Sürdürülebilir A Sınıfı Enerji Belgeli binalar; enerji verimliliğinin yüksek olduğu günün sonunda tüketiciye kar sağladığı ve kaynaklarımızı koruma bilinci kazandırdığı için oldukça önemli. Bugün küresel ilkim değişikliğinin etkilerini gittikçe daha yoğun bir şekilde hissedeceğimiz gelecek için daha sürdürülebilir yapılar inşa edilmesi gündemimizde olmalı. Tüketicilerin kaynakları kendilerinden sonraki nesillere de bırakma bilincini kazanabilmesi için farkındalık yaratan projelere ihtiyacımız var. Ege Yapı ve Mona Yapı ortaklığında geliştirilen OrmanYaka projesi de ‘insanı’ ve ‘doğayı’ merkeze alan sürdürülebilirlik ilklerinin uygulandığı bir proje. Kapsamında; akıllı bina sistemleri, aydınlatma ve ısınmanın sistem ve sensörlerle entegre edilmesi, yapı içine giren doğal ışığı artırmak için geniş pencereler ile ısıtma ve soğutma yüklerinin minimize edilmesi için güneş kontrollü camların seçilmesi, peyzaj sulama ve bakımı için yağmur sularının toplanıp bahçe sulamada kullanılması, güneş panelleri gibi yenilebilir enerji kullanımı sayesinde enerji tüketiminin azaltılması, peyzajda günışığı duyarlı dimli tasarruflu aydınlatmaların kullanılması ve ortak alanda varlık sensörü kullanımı ile enerji verimliliğini sağlanması. Doğaya yapılacak karbon salınımının azaltılması için OrmanYaka’da elektrikli araç şarj istasyonları da yer alıyor. Çevrede yer alan diğer projelerden farklı olarak radyatör ile ısıtma yerine yerden ısıtma tercih ediliyor. OrmanYaka projesi bu çalışmalarla büyük ölçüde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ ULAŞIM ALTYAPISI PROJELERİN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Şile otobanının faaliyete geçmesiyle birlikte önemli bir ulaşım aksına sahip olan Çekmeköy, şehir merkezi ile bağlantısını güçlendiren M5 Metro hattı ile trafik sebebiyle bu bölgelerde yaşayan kişilerin ulaşımlarında büyük kolaylık sağlıyor. Bu lokasyon avantajı, hayatı kolaylaştırdığı için Çekmeköy'ün yaşam alanı olarak tercih edilmesini ve bölgenin değerinin artmasına da katkı sunuyor. Bu güzergâh üzerinde konumlanan OrmanYaka projesi, İstanbul Havalimanı’na 35 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dakika, Avrasya Tüneli, Şile Otoyolu ve 3 ana köprü güzergahına 25 dakika mesafede yer alıyor. E-5 ve TEM otoyollarına kısa sürede bağlantı imkânı ile şehir içi ve şehirler arası yolculuklar içinde hızlı bağlantı sağlıyor. Proje aynı zamanda bölgedeki prestijli eğitim kurumları, spor tesisleri ve hastanelere olan yakınlığıyla da öne çıkıyor.

Ayrıntılı bilgi için;

https://www.ormanyaka.com

Telefon: 444 5 343