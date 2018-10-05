'Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler' sanatseverle buluşuyor

Öykücü Burhan Günel'in ''Şükran Pekmezci’nin resimlerinde, çok renkli ve iyimser bir resimsel anlayışla resme dönüştürülmüş doğa görüntüleri ve onun içinde, adeta doğayla bütünleşmiş olarak toplumsal yaşamın içinden seçilip görüntülenmiş gerçeklikler yer alıyor.

Doğa görüntüleri resimlerin hemen hepsinde, toplumsal ya da bireysel figüratif görüntülerle karşıtlık ve / ya da birliktelik üzerine oturtulmuş bir ilişki içerisinde düzenlenmiş durumda.

22 EKİM'DE SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Toplumsal görüntülerin içinde törenler, evlilik sevinçleri, yaslar, ortak sorunlar karşısında topluca tavır alışlar görülüyor'' diye özetlediği Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler sergisi 22 Ekim 2018 tarihinde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’nde izleyiciye sunuluyor.

Şükran Pekmezci Atay Çankırı doğumlu; resimlerinde daha çok doğduğu yörenin konularını ele alıyor.

Pekmezci’nin hem yurt içinde hem de yurtdışında çok sayıda sergide eserleri sergilendi.

40. SERGİSİ OLACAK

Bu sergi katıldığı 40. sergi olacak. Sanatçının büyük boyutlu resimlerinin yer alacağı sergi 9 Kasım 2018 gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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