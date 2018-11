11 | 11

"Sıklıkla her sene geliyorum. Kasım aylarını herkese tavsiye ederim. Burası için söylenenler doğru. Dünyanın cenneti. Sakinlik, dinginlik. Sarının her tonunu yeşilin içerisinde bulabiliyorsunuz. Kızıllıklar hakim. Böyle bir güzellik yok. İnsanların Amerika'ya, New England'a gitmesine gerek yok, yaprak dökümü seyretmek için buyursunlar Karadeniz'e gelsinler."