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Zil Kale'nin dönemin önemli ticari konaklama mekanlarından olduğuna dikkati çeken Hocaoğlu, "Rize için son derece önemli bir turizm merkezi haline dönüştü. Kaçkarlar'ın renkli orman dokusu içerisinde başlı başına bir cazibe merkezi. Tarihi güzelliğinin yanında barındırdığı doğal güzelliğiyle de önemli bir nokta. Kaçkarlar ve Zil Kale her mevsim ayrı güzelliğiyle insanların huzur bulduğu nokta oldu." dedi.