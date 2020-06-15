Doğaseverlerin yeni adresi yaylalar oldu

AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay boyunca hem yaylada yaşayanlardan hem de doğaseverlerden uzak kalan yaylalar, yeniden eski günlerine dönmeye başladı.

Doğal güzelliği ve temiz havasıyla öne çıkan, rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Kardüz, Kızık, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı, Sinekli, Odayeri, Kocayayla, Torkul, Topuk, Yörükler, Sırık, Sakarca, Çiçekli, Oflu, Eğrelti, Kütüklü yaylaları, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi olan yaylalarda hafta sonları kamp ve doğa yürüyüşleri yapılıyor.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda vatandaşların güvenliği için devriye görevi yürütüyor.