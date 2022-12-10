O sahne gerçek mi oluyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre DOĞAYA DÖNÜŞ! Son dakika: İnsan kompostlama nedir? Nasıl yapılır?
ABONE OL

O sahne gerçek mi oluyor? İnsan kompostlama nedir?

ABD'de son yıllarda artan "insan kompostlama" sayıları doğaya farklı bir dönüşe işaret ediyor... Akıllara Eşkıya filmini getirse de doğaya dönüş bu sefer ilginç bir yöntemle yapılıyor...

DOĞAYA DÖNÜŞ! Son dakika: İnsan kompostlama nedir? Nasıl yapılır?
O sahne gerçek mi oluyor?
0:00 / 0:00

Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Yavuz Turgul’un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Şener Şen (Baran) ve Uğur Yücel’in (Cumali) oynadığı 1996 yapımı Eşkıya filminin en önemli sahnelerinden birisinde; Baran ölmek üzere olan Cumali’ye şöyle sesleniyor:

“Korkma! Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki, belki o arı ben olacağım…”

Bu sözler felsefi anlamda “panteizm”e işaret etse de bugün, uzak diyarlarda, ABD’de yeni başlayan bir uygulamayı hatırlatıyor. Western Carolina Üniversitesi Adli Osteoloji Araştırma İstasyonu tarafından yapılan çalışma, belki tuhaf gelse de tabiata dönüşü esas alıyor…

İNSAN KOMPOSTLAMA MI?

Fotoğraf: İnsan kompostlamayı ger&ccedil;ekleştiren şirketin internet sitesinden alınmıştır.
Fotoğraf: İnsan kompostlamayı gerçekleştiren şirketin internet sitesinden alınmıştır.

Üniversite tarafından yapılan bu çalışma ölümden sonrasını ele alıyor. “İnsan kompostlama” denen bu teknoloji ile bedenler, besin açısından zenginleştirilerek ağaç dikmek ve ormanları yeniden büyütmek için kullanılabilecek.

Washington, Oregon, Vermont, Colorado ve en son olarak California insan kompostunu “ölümden sonra bir tasarruf aracı olarak” yasallaştırdı, New York da sırada…

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Fotoğraf: iStock
Fotoğraf: iStock

2015 yılında mimarlık öğrencisi olan Katrina Spade, “Kentsel Ölüm Projesi” adı altında bir proje başlattı. Projeye göre; bir kapsül içerisinde saman, talaş, yonca gibi bitkilerden oluşturulan bir yatağa pamuk kefene sarılan naaş yatırılıyor. Kapalı olan kapsülün içerisine hava ve nem verilirken oluşan gazlar filtre ile atılıyor. 6 ila 8 hafta sonrasında geriye kemikler ve kompost madde kalıyor. Naaşın kemikleri gömülmek üzere aileye teslim edilirken, diğer tarafta bir metreküplük organik kompost madde ortaya çıkıyor.

Kentsel Ölüm Projesi sona ererken, artık bu işlemleri yapacak yeni şirketler kuruluyor.

DOĞAYA DÖNÜŞ

Fotoğraf: iStock
Fotoğraf: iStock

Bu işlemi yaptıranların sayısı azımsanamayacak kadar çok. 28 kişinin kompostu, bir zamanlar ormanlık alanken yaşanan tahribat sonrası tekrar ağaçlandırma çalışması yapılan bölgede bir arada bulunuyor. İntihar eden eşini kompostlatan kadın, evinin bahçesindeki ladin ağacının altında bıraktığı kalıntıları ziyaret ederken, eşinin orada varlığını hissettiğini söyleyebiliyor.

Ve böylece belki de Eşkıya filminde Baran’ın dediği gibi; insanlar toprak olacak, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyecek, oradan özüne ulaşacak…

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da suyu kesilen kanallar çöplük oldu
GÜNDEM Suyu kesilen kanallar çöplük oldu
'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!
GÜNDEM 'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ...
6 yaşında çocuk gelin olayında son dakika | İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı... İşte tüm gelişmeler
GÜNDEM 6 yaşında çocuk gelin! İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı. ...
İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!
Yılbaşı hangi gün, yılbaşı tatili var mı, yılbaşı hafta sonuna mı hafta içine mi denk geliyor?
GÜNDEM Yılbaşı hangi gün?
2022 son ehliyet sınavı ne zaman ve sınav kaç dakika sürüyor? Ehliyet sınavı geçme notu kaç?
GÜNDEM 2022 son ehliyet sınavı ne zaman?
2023 yılında Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor?
Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli!
Afrin'de operasyon! Son dakika haberi! Sözde PKK/YPG lideri öldürüldü - Güncel haber
GÜNDEM Afrin'de operasyon! Sözde lider öldürüldü
MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula
GÜNDEM MSB kura sonuçları ve isim listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.