O sahne gerçek mi oluyor?

Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Yavuz Turgul’un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Şener Şen (Baran) ve Uğur Yücel’in (Cumali) oynadığı 1996 yapımı Eşkıya filminin en önemli sahnelerinden birisinde; Baran ölmek üzere olan Cumali’ye şöyle sesleniyor:
“Korkma! Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki, belki o arı ben olacağım…”
Bu sözler felsefi anlamda “panteizm”e işaret etse de bugün, uzak diyarlarda, ABD’de yeni başlayan bir uygulamayı hatırlatıyor. Western Carolina Üniversitesi Adli Osteoloji Araştırma İstasyonu tarafından yapılan çalışma, belki tuhaf gelse de tabiata dönüşü esas alıyor…
İNSAN KOMPOSTLAMA MI?
Üniversite tarafından yapılan bu çalışma ölümden sonrasını ele alıyor. “İnsan kompostlama” denen bu teknoloji ile bedenler, besin açısından zenginleştirilerek ağaç dikmek ve ormanları yeniden büyütmek için kullanılabilecek.
Washington, Oregon, Vermont, Colorado ve en son olarak California insan kompostunu “ölümden sonra bir tasarruf aracı olarak” yasallaştırdı, New York da sırada…
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
2015 yılında mimarlık öğrencisi olan Katrina Spade, “Kentsel Ölüm Projesi” adı altında bir proje başlattı. Projeye göre; bir kapsül içerisinde saman, talaş, yonca gibi bitkilerden oluşturulan bir yatağa pamuk kefene sarılan naaş yatırılıyor. Kapalı olan kapsülün içerisine hava ve nem verilirken oluşan gazlar filtre ile atılıyor. 6 ila 8 hafta sonrasında geriye kemikler ve kompost madde kalıyor. Naaşın kemikleri gömülmek üzere aileye teslim edilirken, diğer tarafta bir metreküplük organik kompost madde ortaya çıkıyor.
Kentsel Ölüm Projesi sona ererken, artık bu işlemleri yapacak yeni şirketler kuruluyor.
DOĞAYA DÖNÜŞ
Bu işlemi yaptıranların sayısı azımsanamayacak kadar çok. 28 kişinin kompostu, bir zamanlar ormanlık alanken yaşanan tahribat sonrası tekrar ağaçlandırma çalışması yapılan bölgede bir arada bulunuyor. İntihar eden eşini kompostlatan kadın, evinin bahçesindeki ladin ağacının altında bıraktığı kalıntıları ziyaret ederken, eşinin orada varlığını hissettiğini söyleyebiliyor.
Ve böylece belki de Eşkıya filminde Baran’ın dediği gibi; insanlar toprak olacak, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyecek, oradan özüne ulaşacak…
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