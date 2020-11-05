Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 18. son bölümünün ardından merakla 19. yeni bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Peki yeni bölüm fragmanı yayında mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar. Bu aldığı yeni karar tüm aileyi etkileyecek büyüklüktedir. Nuh Cemile'ye evlenme teklifi eder; Cemile'nin 'evet' demesiyle mutlulukları katlanarak artmaya başlar. Fakat Mehdi'nin henüz haberi olmayan bu duruma ne tepki vereceği bilinmez.

Zeynep ise bu süreçte kendini tamamen işine adamaya başlar. Neriman annesinin davasını kendi şirketine aldırmak isteyen Zeynep patronu Barış ile yemeğe çıkar. Mehdi'nin Zeynep ve Barış'ın yakınlığından duyduğu rahatsızlık bu bölümde daha da artar. Mehdi ve Zeynep'in duruşması görülür. Hakimin 'Boşanmak istiyor musun?' sorusuna ikisi de 'evet' der. Bakalım yeni bölümde izleyicileri neler bekleyecek?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...