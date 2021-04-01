Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Doğduğun Ev Kaderindir 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölüm

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam 37. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümüne; Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatması damga vurdu. Peki merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir 38. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölüm

TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 38. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlgiyle dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatmasıyla herkes kendini tek bir çatı altında bulur. Hayatları iç içe girmiş üç kahramanımızın, gölgesi birbirinin üzerine düşen kaderlerinde bu artık çarkların daha hızlı dönmesi anlamına gelmektedir.

Mehdi, Nuh, Cemile ve Müjgan bebekle kuracağı yeni hayatın daha ilk gününde aldığı darbe karşısında yine kendini öne atmaktan çekinmez. Üstelik yalnız da değildir. Ali Rıza Dayı, tehdit altındaki üç eve ve insanlarına sahip çıkması için eski dostu Delikanlı Sadi'den yardım ister.

Cengiz'in koyduğu mühlet dolar ve tehditleri artarak sürerken; Zeynep, Barış ve Mehdi, sağduyu, fedakarlık, cesaret ve gelecek arasında seçim yapmak zorundadır.
Geçmişin tüm ağırlığı ve bugünün yakıcılığıyla ölüm döşeğindedir şimdi eski sevda ve mirasçısı olmayı bekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir Sadi kimdir?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir Sadi kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYON"Ölmeyecek benim bacım..."
Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim oynuyor? Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?
TELEVİZYONKuruluş Osman Cerkutay kimdir?
Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin'İ oynayan Melis Sezen diziden ayrıldı mı?
TELEVİZYONSadakatsiz Derin ölüyor mu?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONİbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
Masumiyet dizisi oyuncuları kim? Masumiyet nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYONMasumiyet dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Kırmızı Kamyon oyuncuları kim? Kırmızı Kamyon konusu ne? Kırmızı Kamyon oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYONKırmızı Kamyon oyuncuları ve konusu
Rojin Haspolat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat hayatı
TELEVİZYONRojin Haspolat kimdir?
Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir?
TELEVİZYONKırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?
Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu nedir? Hedefim Sensin nerede çekildi?
TELEVİZYONHedefim Sensin oyuncuları kimler?