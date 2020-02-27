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Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in dün akşam ekranlara gelen 8. son bölümünün ardından diziseverler 9. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm özeti ve Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Mehdi, Zeynep'e aşık olduğunu itiraf etti. Ancak Benal'in Mehdi ile olan geçmişi ve bebek meselesini Zeynep'e söyleme ihtimali aileyi harekete geçirdi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm özeti ve Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar.

Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. BÖLÜM FRAGMANI

 

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