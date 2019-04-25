Doğduktan sonra ilk kez 2 gözüyle gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Salih Akkuş, doğuştan kapalı olan sol gözünün ameliyatla açılmasının mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Çanakdüzü köyünde, göz kapağı düşüklüğü nedeniyle doğuştan sol gözü kapalı olan 23 yaşındaki Akkuş, Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu.

AA'nın haberine göre; Salih Akkuş'un kapalı gözü, tetkiklerin yapılmasının ardından gerçekleştirilen başarılı operasyonla açıldı.

Başhekim Erdinç Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede başarılı bir ameliyat gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Akkuş'un başvurusunun ardından hemen gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Eren, şöyle konuştu: "Doğuştan sol göz kapağının düşüklüğü sebebiyle bir gözü hiç görmüyordu. Hatta bu sebeple engelli olarak eğitim görmüş, askerlikten muafiyet almış. Bizim göz hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Göz ve plastik cerrahi doktorlarımız ameliyat planladı. Bölgede ilk kez yapılan, bacaktan alınan deri ile göz kapağı düşüklüğü ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat çok şükür başarılı geçti ve hastamızın durumu gayet iyi. Görme fonksiyonları düzeldi ve şu anda her 2 gözünü de kullanabiliyor."

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür ise ameliyatı Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Atlı ile gerçekleştirdiklerini anlattı.

Hastanın göz kapağı düşüklüğü şikayetiyle geldiğini vurgulayan Düşünür, "Bacağından aldığımız doku ile göz kapağını biraz yukarıya kaldırdık. Ameliyat başarılı geçti ve şu an 2 gözü görüyor. İnşallah bundan sonra böyle gözü açık bir şekilde hayatına daha güzel devam edecek" dedi.

Sali Akkuş ise 2 gözüyle görebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Şu an etrafa rahat bir şekilde bakabiliyorum. Bir gözüm biraz bulanık görüyor ama kısa sürede daha iyi görebileceğim" diye konuştu.

Baba Bedrettin Akkuş da çocuğunun diğer gözünün de görmesini sağlayan ekibe teşekkür etti.