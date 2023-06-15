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Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakteriniz hakkında ilginç gerçekler söylüyor!

Doğdunuz ayı temsil eden çiçekler karakteriniz hakkında ipuçlar verir. Listede yer alan çiçekler karakteriniz hakkında semboller taşıyor olabilir. Ayrıca doğdunuz ayda yetişirler.

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  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    OCAK - KARANFİL

    Karanfil, aşkı, cazibeyi ve üstünlüğü sembolize eder. Soğuk bir ay olan Ocak'ta renkli duruşu işe karanfiller, gölgelerine göre farklı şeyleri yansıtır.  Karakter olarak cömert ve ayakları sağlam basan insanlar olabilirler. Ayrıca sadık birinsan oldukları için arkadaşlarına ve ailelerine düşkünlerdir.
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    ŞUBAT - MENEKŞE

    Menekşe eski dönemlerden bu yana alçakgönüllüğün ve masumiyetin sembolü olarak gösterilir. Karakter olarak iç dünyalarına dönük ve biraz hayalperest insalar olabililer. İnsanlara alışmaları zaman alabilir ancak sadık kişilerdir.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    MART - NERGİS

    Farklı kültürlerde farklı anlamlara sahip olan nergis Galler'de "Eğer sezonun ilk nergisine denk gelinirse 12 ay boyunca şans seninle olur" denir. Karakter olarak bu kişilerde huzur ve mutluluk içinde yaşamak oldukça önemlidir.  Yaratıcı kişilikleri vardır.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    NİSA - PAPATYA

    Saflığın sembolü olan papatya aynı zamanda mahremiyeti de temsil eder. Karakter olarak mutlu ve şanslı insanlardır. 

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    MAYIS - İNCİ ÇİÇEĞİ

    İnci çiçeği açtığında mutluluk geri döner denir. Bu yüzden Nisan ayındaki yağmurların Mayıs çiçeklerini açtırdığı bilinir. Tevazu ve tatlılığı temsil eden bu çiçek aynı zamanda oldukça zehirlidir. Karakter olarak çok pratik ve zor durumlara karşı güçlü durabilen insanlardır. 

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    HAZİRAN - GÜL

    Güller aşkı ve tutkuyu temsil etse de rengine göre farklı anlamlara da sahip. Romantikliğin sembolü olan güller ayrıca sıradışı olanı da temsil eder. Karakter olarak insanlarla kolay iletişime geçebilir ve teni ortamlarda kolaylıkla uyum sağlayabilirsiniz.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    TEMMUZ - DELFİNYUM

    Açıklık ve pozitifliğin çiçeği delfinyumlar, potansiyeli ve iyi şeyleri temsil eder. Karakter olarak eğlenceli kişilliklere sahip olabilirsiniz. Cazibeniz ve mizah anlayışınız insanları mutlu eder.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    AĞUSTOS - GLAYÖL

    İsmi Latince kılıç kelimesi anlamına gelen bu çiçek, Yunan savaşçıları tarafından onları yaralanma ve ölümden koruması için kullanılırdı. Gücü ve bütünlüğü sembolize eder. Karakter olarak entellektüel  ve başarılı insanlardır. Genellikle iş hayatında lider rolündedirler.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    EYLÜL - ATER ÇİÇEĞİ (YILDIZPATI)

    Mitolojik olarak, adalet tanrıçası Aster gözyaşı döktüğünde gözyaşları yıldız şeklinde çiçeklere dönüşmüş ve yıldızpatını ortaya çıkarmıştır. Karakter olarak mükemmeliyetçi insanlardır. 

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    EKİM - AYNISAFA ÇİÇEĞİ

    Sonbaharın gün ışıklarını içinde barındıran turuncu ve sarı görüntüsü ile büyüleyen aynısafa çiçeği, enfeksiyonları önlemek ve iyileştirmek için de kullanılır. Karakter olarak, Ekim ayında doğan insanlar sıcak kanlı ve dost canlısı insanlardır.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    KASIM - KRİZANTEM (KASIMPATI)

    Japon kültürüne göre krizantem mükemmeli temsill eder. Karakter olarak dürüst, nazik ve şefkatli insanlar olabilirler.

     
  • Doğdunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Karakterinize dair bilgiler veriyor!

    ARALIK - ÇOBANPÜSKÜLÜ

    Savunma ve korumayı temsil eden çobanpüskülü zehirli yemişleri ile kendisini korur. Karakter olarak yaptığınız bir şeye karşı yapılan eleştiriler sizi rahatsız edebilir ve kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

    Kaynak: Goodhousekeeping

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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