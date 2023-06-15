OCAK - KARANFİL

Karanfil, aşkı, cazibeyi ve üstünlüğü sembolize eder. Soğuk bir ay olan Ocak'ta renkli duruşu işe karanfiller, gölgelerine göre farklı şeyleri yansıtır. Karakter olarak cömert ve ayakları sağlam basan insanlar olabilirler. Ayrıca sadık birinsan oldukları için arkadaşlarına ve ailelerine düşkünlerdir.