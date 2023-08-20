Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere karşı verdiği savaşı kaybetti
2010 yılının başlarında sosyal medyada viral olan Doge meme'leri ile popüler olan köpek Cheems, kanserle mücadele ediyordu. Cheems'in sahibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda popüler köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyanın en sevilen köpeği Cheems 12 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 2010 ve 2013 yılları arasında ikonik bir meme haline gelen Cheems'in asıl adı Pup Baltze. Cheeseburger'a olan düşkünlüğü nedeniylee Cheems olarak anılan Baltze, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
12 yaşındaki ünlü köpeğin hayatını kaybettiğini sahibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
“Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç.
Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.
Hepiniz çok cömert ve yardımseverdiniz ve hepinize gerçekten minnettarım, Ball Ball'a olan sevginiz ve desteğiniz çok koşulsuz ve bunun dünyadaki en saf sevgi olduğunu gördüm. Ball Ball'un hayatımda olması şimdiye kadar olan en iyi şey.
Herkese teşekkür ederim. Balltze hepiniz tarafından ne kadar sevildiğini biliyor" şeklinde açıklama yaptı. Cheems'in sevenleri üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: @Balltzehk