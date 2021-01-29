Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Dogecoin neden yükseliyor? Dogecoin ne kadar, kaç TL?

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin'deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Dogecoin neden yükseliyor? Dogecoin ne kadar, kaç TL?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30,921 dolar ve 34,320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 32,921.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Cuma günü erken saatlerde yeniden bu sınırın üzerini gördükten sonra, son 24 saatte yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 984 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,351 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,509 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 166 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Memur maaşları ZAM: 2021 en düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERGüncel memur maaşları tablosu
Emekli maaşları| ZAMLANDI! 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERGüncel emekli maaşları tablosu
Bankalar bugün (29 Ocak ) kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBankalar bugün kaça kadar açık?
BİM 2 Şubat 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta ne var? BİM indirimli ürünler listesi
MERAK EDİLENLERBİM 2 Şubat aktüel ürünler kataloğu
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son günler! Vergi borcu yapılandırma başvuru ekran
MERAK EDİLENLERBorcu olanlar dikkat! Son gün...
KYK borç yapılandırma için son günler! KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Esnaf destek başvurusu şartları neler? 1000 TL Esnaf kira (hibe) yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?
MERAK EDİLENLEREsnafa kira yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bitcoin ne kadar oldu? SON DURUM! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin'de son durum nedir?
En düşük memur maaşı ne kadar? 2021 memur maaşları TABLO
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli maşları 2021 | Bağ-Kur ve SGK en düşük emekli maaş tablosu - GÜNCEL
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar?