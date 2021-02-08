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Dogecoin yeniden tırmanışa geçti! Dogecoin ne kadar? Dogecoin neden yükseldi?

Son zamanlarda en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin yeniden yükselişe geçti. Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı. Peki Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin neden yükseldi? İşte Dogecoin ile ilgili son gelişmeler...

Dogecoin yeniden tırmanışa geçti! Dogecoin ne kadar? Dogecoin neden yükseldi?

Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaşımları Dogecoin'in yeniden yükselmesine neden oldu. Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı. Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

DOGEOİN NE KADAR? DOGECOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 düzeyine taşıdı.

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü.

Son 24 saat içinde 37,446 dolar ve 39,621 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.30 düşüşle 38,602.54 dolara dönerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 14.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Pazartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 179.67 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8,408 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,409 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Finansal piyasalar kriptoları nasıl etkiliyor?" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Finansal piyasalardan dikkate değer veriler gelmeye devam ediyor. Dolar Endeksi 2018´den bu yana en düşük seviyesini görerek 90 seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasaları ise yükselişte. S&P500 Endeksi, yukarı yönlü yarattığı ivmesine devam ediyor. Aşının yarattığı algı piyasalarda hakim olurken, S&P 500 tarihi zirvesine oturdu.

"Altın ise 4 saatlik grafikte oluşturduğu aşağı yönlü trendi kırarak 1842 direnci eksenine yerleşti. Geçtiğimiz 3 haftayı kırmızı kapatan altın, grafik üzerinde Bitcoin ile uyuşmazlık gösterdi.

"Kurumsal yatırımcıların Bitcoin´e olan ilgileri artarken, bazı yatırım kuruluşlarının fonlarının bir bölümünü Bitcoin´e aktarması 'altın yatırımlarının bir kısmının Bitcoin´e mi kaydı' algısı yarattı."

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