Doğru bagaj nasıl yerleştirlir
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Ölçtü biçti, katladı dürdü mucize yarattı

‘Hayatı sadeleştirmek için DERLE TOPLA RAHATLA’, ‘Hayattan keyif almak için AT KURTUL FERAHLA’ gibi kitapları Türkçeye de çevrilmiş olan Japon yaşam alanı düzenleme uzmanı Marie Kondo bu kez küçük kabul edilebilecek bir otomobilin bagajını matematik zekasıyla yerleştirdi. ‘Konmari’ metoduyla yerleştirilen otomobilin bagajına tatile çıkan bir ailenin üç valizi, iki şişme deniz yatağı, bir bebek arabası, bir şemsiye ve çocukları için bolca oyuncak rahatlıkla sığdı.

20.08.2018 - 15:22 | Güncelleme:

 

Japon yaşam alanı düzenleme uzmanı Marie Kondo’nun felsefesi doğrultusunda SEAT mühendisleri, seyahate çıkmadan bagajınızı doğru yerleştirmenin ipuçlarını verdi. Tavsiyeler arasında seyahatiniz süresince ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyin listesini çıkarmak, neyi yanınıza almamanız gerektiğine karar vermek ve eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmek yer alıyor. Güvenli bir yolculuk için otomobilin içindeki her şeyi sabitlemek ve en ağır eşyaları bagajda en alta yerleştirmek çok önemli.

Üç valiz, iki şişme deniz yatağı, bir bebek arabası, bir şemsiye ve çocuklar için bolca oyuncak. Seyahate çıkmaya hazırlanan bir ailenin bagajı genellikle bu eşyalarla doludur. Yolculuk öncesi önemli bir şeyi unutma kaygısı bagaj hacminden en iyi şekilde yararlanma çabasıyla birleşince, seyahate hazırlanmak çoğu kişi için stres dolu bir işe dönüşebilir. Bu stresi ortadan kaldırmak için SEAT mühendisleri, düzenli bir yaşamın hayat felsefesi olarak benimsenmesi gerektiğini savunan ve bu konu üzerine yazdığı kitaplarla ünlü Marie Kondo’nun yarattığı Konmari Metodundan yararlandılar. İşte seyahat öncesi valiz toplama sırasında size yardımcı olacak beş öneri:

 

AZ EŞYA İLE YETİNİN

Avrupa’nın ilk sertifikalı Konmari danışmanı Aline Lau’ya göre, seyahat hazırlığının ilk adımı, yanınıza ne alacağınızı seçmektir. Tatile çıkmadan önce karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, yanınıza ne alacağınıza ve ne almayacağınıza karar vermek. Londra’da hizmet veren uzmana göre, bunun en iyi çözümlerinden biri “Bir liste oluşturmak ve kusursuz bir tatil için neler gerektiğini gözümüzde canlandırmak. Bu, yanımıza gerçekten gerekli olacak şeyleri almamızı sağlayacaktır.”

 

EŞYALARINIZ KATEGORİZE EDİN

Yanınıza almaya karar verdiklerinizi kategorilere ayırmak, eşyalarınızı kolayca ve etkili bir şekilde düzenlemenin en iyi yöntemlerinden biri. Lau bunu şöyle açıklıyor, “Eşyalarınızı kıyafet, aksesuar, oyuncak veya ilk yardım gibi kategorilere ayırarak, tatil hazırlığının stresli sürecini azaltabilirsiniz.” Örneğin çocuğunuzun oyuncaklarını kumsalda lazım olacak eşyalarla aynı göze koyarak, yerden tasarruf edebilirsiniz.

 

KIYAFETLERİNİZİ RULO YAPIN, DİKİNE YERLEŞTİRİN

Valiz toplarken tüm eşyalarınızı sığdırmaya çalışmak, Tetris oynamaktan farksızdır. Lao’ya göre eşyalarınızı sığdırmanın en kolay yolu, kıyafetlerinizi rulo yapıp diklemesine yerleştirmek. Bu sayede yerden tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda valizdeki eşyaların tümünü aynı anda görebileceksiniz. Bu aynı zamanda görsel açıdan da rahatlatıcı bir etki yaratacaktır.

OTOMOBİLİNİZİN İÇ MEKANINI DA KULLANIN

Her şeyin bir yeri olması yalnızca bir felsefe değil, aynı zamanda yoğun bir mühendislik çalışmasının sonucudur. SEAT mühendisi Jordi Mora’ya göre, yeni model tasarımında temel önceliklerden biri, otomobilin tüm girinti ve boşluklarından faydalanmak için yük kapasitesini mümkün olduğunca artırmak. Her otomobilde mendil kutusu veya içecekler gibi gündelik kullanımda ihtiyaç duyulan eşyaların koyulacağı alanlar bulunuyor. Ancak, güvenlik sebebiyle yolcu bölümünde, koltukların üzerinde veya arka camın önünde eşya bırakılmaması gerektiği de unutulmamalı.

YOLDA LAZIM OLACAKLARI EN SON KOYUN 

Otomobile valizleri yerleştirirken öncelikle SEAT Arona gibi modellerdeki döşeme altındaki bagaj bölmesinden yararlanmak gerekiyor. Öncelikli olarak ihtiyaç duyacağınız eşyalarınızı kolay erişilebilir yerlere koymaya özen gösterin. Valizlerinizi kolayca çıkarabilmek için tutma yerleri yukarıda kalacak şekilde yerleştirmeye çalışın. Ağır valizleri mümkün olduğunca alta ve arkaya yerleştirin. Bu tavsiyeleri veren SEAT mühendisi Javier Delgado’ya göre, “düzgün ve güvenli bir şekilde sabitlenmeyen eşyalar, sert bir fren veya ani bir manevrada yerinden çıkabilir ya da öne fırlayabilir. Saatte 100 kilometre hızla seyahat ederken, ani bir frende 30 kiloluk bir valiz, 90 kiloluk bir eşya kadar ağır bir hasara yol açabilir.”

 

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